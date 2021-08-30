السعودية تمنح نصف مليون ريال لأسر موظفى الصحة المصريين المتوفين بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يشير إلى أنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المنعقد برئاسة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز - خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تم البدء فى صرف مبلغ 500 ألف ريال للمشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من العاملين فى القطاع الصحى الحكومى والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين سعوديين وغير سعوديين، ممن قدموا أرواحهم فداء فى مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين. وأوضح الملحق العمالى كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أنه يمكن لأسر المتوفيين المستحقين للمكافأة التواصل مع وزارة الصحة وتسجيل بيانات متوافاهم وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق زيارة الرابط التالى HTTPS://HSP.MOH.GOV.SA/ SURVEY/RXUFF5GTAMSL علماً أنه يستوجب الدخول على الرابط برقم هوية المقيم الخاصة بالمتوفى.

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