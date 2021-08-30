عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 364 مندوبا مساعدا قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر فى الثامن عشر من يناير 2014، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسات 26-10-2020 و15-11-2020- و12-12-2020، وبناء على ما عرضه وزير العدل، قرر:-

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