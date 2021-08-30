/647968/بيخاف-من-الاستحمام---سيدة-في-دعوى-خلع-بمحكمة--الأسرة-بالمرج
«مش بيستحمى بعد العلاقة الزوجية .. وبيقول عنده مرض جلدي».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «ف. أ » 23 سنة، دعوى خلع ضد زوجها «ع .م»30 سنة، أمام محكمة الأسرة بالمرج.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بالمرج
متجوزة بقالي أسبوعين
روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي أسبوعين، جواز صالونات مش على حب،متعاملتش معاه أثناء الخطوبة نهائي بسبب أني خجولة، أتجوزنا بعد 4 شهور من الخطوبة.. وعملنا فرح كبير.. لدرجة أن الناس إنبهرت بيه، وأنا كنت فرحانة زي أي بنت في ليله العمر .. متخيلتش اللي هشوفه ولا اللي شوفته بعد جواز من أول يوم ، أتجوزت عشان أرضي أهلي وجيران وميقولوش لي ياعانس مع أني لسة صغيرة، لأني عندنا بيتجوزا وهما صغيرين».
نظافة شخصية
وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«اتجوزنا.. وأكتشفت يوم الدخله أنه لم يدخل الحمام ليستحمي، ولما وجهته قال لي «أنا عندي مرض جلدى .. مش بيحب الميه»، جاتلي صدمه من كلامه ومقدرتش أستحمل أني أكمل معاه بسبب خوفي على نفسي وعلى جسدي.. أنا طول عمري بحب النظافة والترتيب في كل شىء .. ولم أتخيل اللى حصلى ده ،فلجأت الي محكمة الأسرة بالمرج لرفع دعوى خلع ضده».
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