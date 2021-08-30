/647973/ختام-فعاليات-دوري-مستقبل-وطن-أمانة-السنبلاوين-بالدقهلية-بحضور-رئيس-زراعة-النواب

اختتم أمس دورى مستقبل وطن لأمانة السنبلاوين فى نسخته الثالثة على ملعب مركز شباب ميت غراب، بين فريقى ميت غراب وبرهمتوش، و أسدل الستار بالمباراة الختامية لدورى مستقبل وطن تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم"، بأمانة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ،للعام الثالث على التوالى.

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حيث فاز فريق برهمتوش بنتيجه 2/3 علي فريق ميت غراب وصعد الي التصفيات النهائية بالمحافظة ،فى حضور النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب،وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالدقهلية، وعدد كبير من القيادات الحزبية بالمحافظة والمدينة وقرى مركز السنبلاوين، وعدد من القيادات الرياضية والشعبية والتنفيذية بالدقهلية.

أولا : مواصفات الفرق المنضمة لدوري مستقبل وطن ؟

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.