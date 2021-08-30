/647976/بدء-محاكمة-شاب-قتل-والده-بمساعدة-صديقه-وزوجة-أبيه-في-الشرقية

بدأت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، نظر محاكمة محامي تحت التدريب وزوجة أبيه وصديقه، لقيامهم بقتل والده الذي يعمل سائق تاكسي لسرقته.

دوت الخليج يرصدفي السطور التالية تفاصيل تفاصيل القضية

بسبب سرقة التاكسي

تعود تفاصيل القضية رقم 5204 لسنة 2018، جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان، ليوم 23 يوليو، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول«محمد أ م ال»، سائق تاكسي لمستشفى التأمين جثة هامدة نتيجة إصابته بطعنات، وأمرت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

تحريات رجال المباحث وأتضح من تحريات ضباط مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، قيام« أ م م» 31 عامًا، نجل المجني عليه، ويعمل محامي تحت التدريب وصديقه و« ع ج ذ» 39 عامًا كهربائي، و«ي أ ع» 34 عامًا، ربة منزل زوجة القتيل، مقيمين العاشر من رمضان دائرة قسم ثاني الزقازيق، بقتل المجني عليه،حيث قام الإبن بمعاونة زوجة أبيه ،بالقتل وعاونه صديقه في التخلص من الجثة ودفنها بالمنطقة الجبلية طريق بلبيس- العاشر من رمضان، لسرقة السيارة من الأب، وأثناء ذلك شاهدهم أحد المواطنين تصادف مروره وأخطر رجال الشرطة. وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، وبرفقته النقيب محمود الشاهد، معاون المباحث، إلي المنطقة الجبلية، وتم العثور علي جثة القتيل، مدفون في الرمال وبجواره حفر وسكين، وتم تحديد الجناة وبسؤالهم أعترفوا سبب القتل و الانتقام من الضحية، لسوء معاملته لهم، وقاموا بسرقة التاكسي منه.

كما أعترفت المتهمة أن نجل المتهم هو من تخلص من والده قتلا بمساعدة صديقه وأنها لم تشترك في واقعة القتل، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق.