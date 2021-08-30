الطقس فى أسبوع: شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. والعظمى فى القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء ويشهد جنوب الصعيد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة لتسجل متوسط درجات الحرارة 46 درجة.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية ظهور السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ما يساعد فى تلطيف الأجواء صباحا.

واعتبارا من الخميس 2 سبتمبر إلى السبت 4 سبتمبر توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وتشهد البلاد اضطرابات فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50: 70 كم/ س) وارتفاع الموج (3: 4) متر.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة فى الظل:

الثلاثاء 31 اغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 والمحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44

الأربعاء 1 سبتمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 36 والمحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33

جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة42

شمال الصعيد: العظمى 38و المحسوسة40

جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46

الخميس 2 سبتمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 36 والمحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة42

شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة40

جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة46

الجمعه 3 سبتمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 36 والمحسوسة 38

السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42

شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40

جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة46

السبت 4 سبتمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 والمحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33

جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41

شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38

جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45

الاحد 5 سبتمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 والمحسوسة 37

السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33

جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة40

شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38

جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43