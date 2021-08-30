/647981/حسين-السيد-الزمالك-رقم-واحد-في-مصر-والوطن-العربي

أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن شعبية الزمالك في الوطن العربي سبب رئيسي في الموافقة على إنشاء فرع للنادي بالإمارات.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل : وقال حسين السيد: “مكانة نادي الزمالك في الخليج والوطن العربي عريضة”. وتابع السيد: “تجربة انشاء فرع للنادي بالإمارات ستكون مفيدة بالنسبة للنادي وبكل تأكيد للشركة الراعية للمشروع “. ووقع الزمالك على بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية لإنشاء فرع للنادي بدولة الإمارات العربية .

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