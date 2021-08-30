بصورة جريئة..نيكول سابا تثير سخرية الجمهور

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دوت الخليج يرصد أخر إطلالات نيكول سابا

وظرهت نيكول سابا خلال الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة شبه عارية جالسة على مقعد وثير وهي تحتضن مخدة، وإكتفت بالتعليق عليها "قريبا"، دون أن توضح أي تفاصيل عن مشروعها الفني المقبل.

أثارت الصورة تعليقات المتابعين الذين علقوا على ظهورها بالمخدة، وتسائلوا عن اختيارها للظهور بتلك الطريقةالجريئة للإعلان عن عملها الجديد.

أخر أعمال نيكول سابا

ذكر أن نيكول سابا طرحت الشهر الماضي أغنية "الجو حلو" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية، وتتعاون نيكول في أغنية "الجو حلو" مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد، وشريك نجاحاتها الفنية الملحن الكبير محمد يحيى، الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر بجانب الموزع أمين نبيل.

حققت النجمة اللبنانية نيكول سابا، نجاحا جديدا من خلال أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، حيث حققت الأغنية رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما اقتربت الأغنية منذ طرحها من 2 مليون مشاهدة، وذلك لما يحمله الكليب من أجواء الصيف وجمال الطبيعة في لبنان، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

وكانت اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت حفلًا غنائيًا الشهر الماضي على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت نيكول سابا بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف، فيما كان ظهورها الأخير كممثلة عام 2018 في مسلسل "الهيبة" من بطولة تيم حسن، منى واصف، رفيق على أحمد وأويس مخللاتي.