الصفحة الرسميه للدكتور زغلول النجار تنفي خبر وفاته

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نفت الصفحة الرسمية للدكتور زغلول النجار، خبر وفاته الذي انتشر مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج ينشر حقيقة خبر وفاة زغلول النجار وفاة زغلول النجار وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعى تداولت خبر وفاة الدكتور زغلول النجار باحث الجيولوجيا عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض. يذكر أن الدكتور زغلول النجار ولد في نوفمبر 1933. ودرس النجار في كلية العلوم جامعة القاهرة وتخرج منها سنة 1955 بمرتبة الشرف، وكُرِّم بالحصول على جائزة الدكتور مصطفى بركة في علوم الأرض وهو زميل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية وعضو مجلس إدارتها، وأحد مؤسسي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

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