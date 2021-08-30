/647994/أحمد-الفيشاوي-يتعاقد-رسميا-على-فيلم-عودة-طاقية-الإخفاء

كشف الفنان أحمد الفيشاوي موخرا عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم أحمد الفيشاوي الجديد

وتعاقد أحمد الفيشاوي رسميا على بطولة العمل والذي أتى بعنوان «عودة طاقية الإخفاء»، والتي " تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ما يمكن أن يتسبب فيه ظهور طاقية الإخفاء في العصر الحديث، والفيلم قصة وسيناريو وحوار د. يوسف حسن يوسف ومن إخراج عصام عبد الحميد.

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

وينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «ريتسا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 وهو منن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، تراهن عائشة بن أحمد على تألقها من خلال فيلم «ريتسا» اذ أنه يعتبر فرصة ذهبية لها لتبرز قدرتها على تشخيص دورين مختلفين في أزمنة متفرقة عن بعضها بنجاح، فتجسد عائشة خلال الشخصية الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات.

تفاصيل فيلم ريتسا

من المقرر عرض فيلم «ريتسا» قريبًا في الأسواق وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.