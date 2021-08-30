رئيس مدينة إدفو بأسوان: تنفيذ مشروع تطوير الصرف ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضاف رئيس المدينة، فى تصريح اليوم الاثنين، أن المشروع سيسهم فى القضاء على العديد من المشكلات المتراكمة التى يعانى منها الأهالى منذ سنوات، من أبرزها مشكلة المياه الجوفية بالنقادية بقرية الرمادى بحرى والناتجة عن ارتفاع منسوب المياه فى الترعة عن منسوب بعض البيوت والمنازل بالقرية، موضحاً أنه تم طرح أعمال تبطين وتأهيل ترعة الرمادى، وسيتم البدء فى تنفيذها طبقاً لمواعيد محددة من أجل الانتهاء منها بالشكل المطلوب وفى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن هناك جولات ميدانية متواصلة لمتابعة كافة أعمال التطوير الجارية بمختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ فيها أولاً بأول، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ فى معظم الأعمال الجارية بلغت نحو 50%.
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