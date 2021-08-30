شكرى يبحث مع وزيرة خارجية السودان الملفات ذات الأولوية

جدة - نرمين السيد - التقى الوزير ⁧سامح شكرى‬⁩ بوزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جوار ⁧‫ليبيا.



جدة - نرمين السيد - التقى الوزير ⁧سامح شكرى‬⁩ بوزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدى على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جوار ⁧‫ليبيا. وحسبما أفادت وزارة الخارجية، يأتى ذلك اللقاء فى إطار التعاون الراسخ المستمر بين الجانبيّن ولبحث الملفات ذات الأولوية فى ظل التنسيق الوثيق ووحدة رؤى البلديّن.

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