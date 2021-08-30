جدة - نرمين السيد - وقدمت الصفحة، التهانى لمن شملهم قرار التعيين، ونشرت أسمائهم فى الجريدة الرسمية. وفى وقت سابق قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تجديد ندب 32 قاضيا من محكمة الاستئناف للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، كما قرر تجديد ندب 140 قاضيا بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "أ، ب" للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بتعيين المندوبين المساعدين من تظلمات دفعات 2012 و2013 و2014 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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