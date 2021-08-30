وزير الخارجية يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذى استضافته جمهورية الجزائر الشقيقة؛ حيث أكد الوزير شكرى موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بُنية الأمن والاستقرار فى ليبيا، فضلًا عمَّا توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية فى إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعى كافة جوانب القضية الليبية.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى أكدَّ خلال كلمته على الدور الهام المنوط بدول الجوار فى إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية فى ليبيا، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبى الشقيق نحو بناء دولته المُستقرة. كما أشاد الوزير شكرى بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وآخرها فتح الطريق الساحلى بين الشرق والغرب، ومن ثمَّ ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المُختلفة، بما فى ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

كما شدَّد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابى فى موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالًا لما اتفق عليه الليبيون فى خارطة الطريق، وبما يؤدى إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، تُنهى الفترة الانتقالية المُمتدة وتضع حدًا لحالة الانقسام الليبي، وذلك بهدف تدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبى طموحات الشعب الليبى الشقيق، ويُعلى من مصلحته الوطنية بمنأى عن أى مصالح ضيقة.