الاهلي: حلم 29 عام يتحقق اليوم علي أرض الواقع

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كشف المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي ، أن افتتاح جراج النادي الأهلي اليوم بفرع مدينة نصر أمر يدعو إلى الفخر، وأنه يعمل في النادي منذ عام ١٩٩٢، وكانت الإدارة تسعي لتحقيق ذلك الحلم منذ هذا الوقت ، وهو ماصار واقعاً اليوم بالفعل.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأبرز المهندس سامح كامل إن الجراج به لمسة معمارية جميلة والشكل العام مميز للغاية، مشيراً إلي أن توقيت افتتاحه مناسب جدا.

سبب إقامة جراج الأهلي

وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت قرارًا بمنع انتظار السيارات خارج النادي، وهو ما وضع أعضاء النادي في أزمة كبيرة، ليأتي افتتاح الجراج ويحل هذه الأزمة.

وأشار : «وجدنا صعوبة كبيرة بسبب هذا القرار، وكان لا بد أن نفتتح الجراج للتسهيل على أعضاء الأهلي مسألة انتظار سياراتهم أمام النادي».

وتحدث سامح علي كامل عن الفترة المقبلة وأنها ستشهد الكثير من المنشآت الجديدة، مثل أماكن جلوس الأعضاء بدلًا من المدرج القديم لملعب التتش الذي تم هدمه ، و الانتهاء من ٧٥% من الإنشاءات بفرع التجمع الخامس.

مساحة جراج الأهلي

وأُقيم جراج فرع الأهلي بمدينة نصر على مساحة كبيرة، ويستوعب 1000 سيارة تقريبًا، وهو ما يعد إضافة حقيقية للعملية الإنشائية التي شهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية.

يفتتح النادي الأهلي اليوم الإثنين، جراچ داخل فرع مدينة نصر بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة ونائبه.

كلمة محمود الخطيب

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: “قمنا بافتتاح الجراج بناءً على توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالبنا باستغلال تلك المنطقة".

وتابع: "أثناء جولات الرئيس السيسي، قام بالمرور من أمام تلك المنطقة، وطالبنا باستغلالها جيداً".

وأتم: " هذه هي البداية، وتعتبر مرحلة أولى فقط، ونعمل في النادي الأهلي على استغلال عدد السيارات المتاحة حاليا، ولكننا سنحاول زيادتها في الفترة القادمة إلى 100 سيارة، من أجل حل مشكلة التكدس".

وأثناء إلقاء الخطيب لكلمته، قام بمداعبة أحمد طيمور شوقي نائب محافظ القاهرة قائلاً:”احنا نخصم ٥٠٠ جنيه من المحافظ عشان التأخير”.

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.