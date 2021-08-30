رسمياً.. مختار مختار يتولى تدريب غزل المحلة

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أعلن نادي غزل المحلة، رسمياً، عن تعاقده مع مختار مختار، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التعاقد:

مختار مختار مدرباً لغزل المحلة

نجح إداراة نادي غزل المحلة، في التعاقد مع مختار مختار لتولي تدريب الفريق، خلفا لـ خالد عيد، الذي أقيل من تدريب الفريق عقب نهاية منافسات الموسم المنقضي.

ويعاون مختار في مهمته مع غزل المحلة: عبد الله رجب كمدرب عام، وأسامة محمد كمدرب، وعمرو رمضان كمدرب، وعصام عبد العظيم كمدرب حراس مرمى، وسعيد عبد العظيم كمعد بدني.

الجدير بالذكر أن فريق غزل المحلة نجح في البقاء في منافسات الدوري الممتاز، بعدما احتل المركز 15 برصيد 35 نقطة.

الزمالك

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن من ضمن أهداف اللجنة الأساسية هو تعظيم الموارد المالية عن طريق بعض الأفكار التسويقية.

وأضاف حسام المندوه أن توقيع بروتوكول التعاون مع إحدى شركات التسويق "أي فريندز سبورت" لإنشاء فرع للنادي بالإمارات دليل على سعي اللجنة لتنفيذ أفكار تسويقية مختلفة.

كما أشار المندوه: “سبق ووقعت اللجنة اتفاقية تعاون مع إيرو سبورت الخاصة لتطوير قطاع الناشئين، واليوم توقيع اتفاقية لإنشاء فرع للنادي بالإمارات، ولدينا أفكار أخرى نعمل عليها من أجل خدمة النادي”.

واختتم المندوه قائلا: “اسم وشعبية نادي الزمالك هما ما يساعد على نجاح أي فكرة، والقادم سيكون أفضل”.

عمرو مصطفى

أكد عمرو مصطفى رئيس الشركة الخاصة بإتمام بروتوكول التعاون مع الزمالك لإنشاء فرع النادي بالإمارات ، أن هذا المشروع سيحقق عدة فوائد للطرفين.

وقال مصطفى على هامش المؤتمر الصحفي إن المشروع هو تكوين فريق لكرة القدم يحمل اسم الزمالك في الإمارات وفقا للقوانين الخاصة بالدولة.

وتابع عمرو مصطفى: “سنقوم في البداية بإنشاء فريق كرة قدم للمشاركة، وفي المستقبل سيمتد المشروع إلى انشاء فرق للألعاب الأخرى ”.

واختتم مصطفى : “ لدينا رغبة في زيادة الفكرة بإنشاء ناد يحمل اسم الزمالك في أكثر من دولة عربية ”.