محافظ الغربية يقيل رئيس وحدة حانوت بزفتى لتدنى مستوى الخدمات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم، يرافقه محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، أعمال كشط الأسفلت بشارع الجيش بمدينة زفتى.

وتفقد المحافظ، حسب بيان، عددا من المشروعات بنطاق مدينة طنطا، حيث تفقد مشروع محطة إنتاج البيض بقرية "كفر الشيخ سليم"، والذى يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج 70 مليون بيضة فى العام.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء 6 عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة العجيزى، حيث تابع أعمال ووضع الأساسات وصب الأدوار الأولى طبقاً للرسوم الهندسية ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المدن الذى يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضى و 9 أدوار علوية بإجمالى 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان.