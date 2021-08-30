انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون اليوم كرنفال الصيف من 31 حتي 6 سبتمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن اليوم ماركت كازيون عب. صفحتة الرسمية على فيس بوك، عروض كازيون التلات كرنفال صيف 2021, حيث تحتوي العروض لهذا الاسبوع باقة مميزة من المنتجات الغذائية الأساسية والأجهزة الهامة، والتي منها التكييفات:

كما وتنتطلق هذه العروض بأسعار مميزة، تناسب الشريحة الأوسع من المواطنين، الأمر الذي يعتاد عليه عملاء كازيون أسبوعياً.

عروض كازيون على المنتجات الغذائية

تأخذ المنتجات الغذائية نصيب الأسد في عروض كازيون 2021, وذلك لكونها المنتجات الأكثر طلباً من قبل المواطنين نظراً لكونها سلع استهلاكية، لا يخلو منها أي منزل مصري، وتتمثل في:

– عروض على منتجات الألبان ومشتقاتها واللحوم الطازجة.

– البقوليات والأرز البسمتي والشعريه.

– الزيوت بأنواعها والمعلبات المختلفة.

عروض أدوات التنظيف

تتضمن عروض كازيون ايضا مختلف أدوات التنظيف، والتي تعد من أكثر السلع استهلاكاً لتنظيف الأسطح والملابس، المزيد يمكنك دخول رابط موقع كازيون، ومعرفة آخر عروض التقسيط والسداد المتوفرة: