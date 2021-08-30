/648004/رسام-الكاريكاتير-عمرو-فهمى-لرئيس-الوزراءأوعى-تكون-بتزعل-منى-ومدبولى-يرد-لاخالص
كشفرسام الكاريكاتير عمرو فهمى، تفاصيل مكالمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء له بشأن كاريكاتيره الذى يستضيف فيه مدبولى أسبوعيا فى شخصية مصراوى.
دوت الخليج ورئيس الوزراء
جاء ذلك فى تصريحاته له الأثنين، مؤكدا على أنه تفاجأ بإتصال هاتفى له أمس من المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء الكاتب الصحفى هانى يونس، يخبره برغبة رئيس الوزراء فى الحديث معه حيث بعد التحية والسلام تحدث معه د. مدبولى بقوله:"أنابأتابع الكاريكاتير بتاعك ..و باتصل بحضرتك أشكرك على بابك الأسبوعى يوم الأحد- شخصية مصراوي - ، اللى بتستضيفنى فيه، وبأحرص دايما على متابعته".
رسام الكاريكاتير عمرو فهمى لرئيس الوزراء:"أوعى تكون بتزعل منى" ومدبولى يرد:" لاخالص"
وعقب فهمى بقوله فى المكالمة بحسب سرده تفاصيل المكالمة على صفحته الشخصية:" يا فندم العفو، أنا خايف بس لا تكون حضرتك ساعات بتزعل من بعض الكاريكاتيرات وتعليقات فلاحنا الفصيح" ليعقب رئيس الوزراء بقوله:"لا خالص بالعكس، الكاريكاتير أحد فنون العمل الصحفى، اللى كلنا بنحترمه، خاصة أما بيكون متابع للأحداث، وبيعلق عليه بالرسم، أو بفقرة معبرة، وأنا الحقيقة كنت دايما بتابع الباب ده بتاعك زمان، وأضحك على ما ينشر فيه، ولم يكن يخطر ببالى أن أكون يوما فى مكان رؤساء الوزراء السابقين".
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