قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022، والتي سيواجه فيها المنتخب الوطني أجولا والجابون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصلت المتحدة على حقوق بث جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات داخل وخارج مصر، وذلك عبر قناة أون تايم سبورتس.

كما حصلت على حقوق بث مباريات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم، والتي تعقب دور المجموعات.

موعد مباراة مصر وأنجولا

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر وأنجولا الخميس المقبل الموافق الثاني من سبتمبر، في التاسعة مساء، في لقاء الجولة الاولى من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويشهد على اللقاء ملعب 30 يوليو، والتي سيخوض فيها منتخب مصر المباراة في تواجد العديد من الغيابات في صفوف الفريق، والتي يأتي على رأسهم الفرعون محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب فريق آرسنال.

سبب غياب صلاح والنني

ويأتي غياب محمد صلاح ومحمد النني في لقاء أنجولا، في تصفيات كأس العالم 2022 قطر، بسبب تواجد مصر في القائمة الحمراء الخاصة ببريطانيا، والتي يتم فيها حجز أي لاعب قادم من الدول التي تتواجد في القائمة الحمراء، في حظر لمدة 10 أيام.

قائمة منتخب لمباراتي أنجولا والجابون

وشملت القائمة: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي “أفشة” ومحمد صلاح ومحمد النني.

ويأتي ضم محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الزمالك، بعد تألقه مع الزمالك في مشوار تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للموسم الحالي، وظهوره بمستوى قوي في القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية، وكذلك مصطفى فتحي، لاعب سموحة، الذي وصل لهدفه رقم 16 مع الفريق السكندري رغم انضمامه لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، كما دخل أبوجبل على حساب زميله جنش في القائمة.