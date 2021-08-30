/647999/ميار-شريف-تودع-بطولة-أمريكا-المفتوحة-للتنس

تعرضت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بـ “فتاة مصر الذهبية”، للهزيمة على يد الأوكرانية أنخيلينا كالينينا المصنفة رقم 75 عالمياً، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

خسرت ميار شريف أمام الأوكرانية أنخلينا كالينينا بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة، في منافسات في الدور الرئيسي من بطولة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وبتلك النتيجة ودعت بطلة مصر في التنس منافغسات البطولة.

وتأهلت ميار شريف للمباراة الثالثة والأخيرة في الدور التمهيدي أمام اللاعبة البريطانية إيما رادوكانو المصنفة ١٥٠ عالميًا وتقدمت البطلة المصرية ميار شريف، مركزًا واحدًا فى أحدث تصنيف للاعبات التنس، لتحتل المركز 95 عالميًّا بعدما اقتحمت قائمة التوب 100 مؤخرًا واحتلت المركز 96، وذلك عقب تأهلها لنهائى بولة وينرز قبل أسبوعين تقريبًا.

نتيجة مباراة ميارة في الجولة الثانية

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثانى فى بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس المصنفة الأولى فى البطولة 0-2 بالمباراة النهائية.

وأعربت نجمة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها الكبيرة وفخرها بأنها أول مصرية تدخل نادى الـ100 لكبار لاعبى التنس فى العالم، مؤكدة أنها خطوة فى مشوار جميل تحقق لها، متمنية أن تظل تفيد الرياضة المصرية وبلدها مصر.

إنجاز تاريخي لميار شريف

تأهلت ميار شريف إلى نهائي بطولة السيدات الدولية برومانيا (WTA250)، وذلك عقب فوزها علي بطلة رومانيا ميهايلا بوزارينيسكو بنتيجة شوطين دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٧/٦، ٦/٤.

يذكر أن ميار شريف، حققت الفوز على كريتستينا كوكوفا، بمجموعتين دون مقابل، في الدور ربع النهائي من دورة كلوج الرومانية الدولية، وهي إحدى رابطة اللاعبات المحترفات في التنس، وجاءت النتائج كالتالي: 6-3، 6-1.

وكانت قد احتفلت ميار شريف بإنجاز دخزلها لقائمة التوب 100، وكتب على حسابع الرسمي على فيس بوك: “شعور مش عادي .. سعيدة وفخورة بكوني مصرية، عربية وأفريقية، وسعيدة ان انا بنت مصر اللي وصلت انها تكون أول مصرية تدخل نادي ال ١٠٠ الكبار في عالم التنس لأول مرة في التاريخ”.

وتابعت: “خطوة في مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير .. أهلي، فريقي، رعاتي، جمهوري، مؤسسات الدولة والإعلام .. وناس كتير هشكرهم واحد واحد .. حاجة كبيرة اني اكون قدوة .. مسئولية كبيرة، بس جميلة .. ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية ان شاء الله”.