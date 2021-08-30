بالصور.. وسط حضور جماهيرى مميز "المــلــوك" بطلاََ لدوري مستقبل وطن في موسمه الثالث بإمبابة 

/648001/بالصور-وسط-حضور-جماهيرى-مميز-المــلــوك-بطلا-لدوري-مستقبل-وطن-في-موسمه-الثالث-بإمبابة

في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم و إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن و تحت رعايه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، و النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب وتحت رعاية واشراف النائب عادل ناصر امين الحزب بمحافظة الجيزة و النائب عبدالوهاب خليل امين التنظيم بالمحافظة.

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وأُسدل الستار اليوم على فعاليات دوري مستقبل وطن بإمبابة بمباراة قوية تتميز بالاثارة والمتعة الكروية والتي أقيمت على ملعب منتدى شباب إمبابة بحضورالنائب عادل ناصر أمين عام الجيزة وسيد درويش أمين قسم امبابة والنائب وليد المليجى عضو مجلس الشيوخ و حسن عمر أمين العضوية بمحافظة الجيزة و وائل الشريف مساعد امين الشباب بالجيزة و سعيد إبراهيم رمضان ومحمد زين الصغير الامناء المساعدين بأمانة إمبابة و أحمد درويش أمين قطاع الاعمال بامانة إمبابة و محمد الصفطاوى أمين الشباب بامانة إمبابة و اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة و اشرف امام رئيس هيئة المطابع الاميرية وعدد من أعضاء هيئة مكتب وأمناء الآمانات بأمانة إمبابة .

وأسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق الملوك على فريق طابا بنتيجة 1/2 ليصعد فريق "الــمــلـــوك" ممثلاََ عن إمبابة في التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن بالمحافظة.

وقد بداء الحفل بلسلام الجمهوري وفقرة التنورة ثم كلمة سيد درويش أمين الحزب بإمبابة الذي رحب فيها بالضيوف علي أرض الملعب مُعرباً عن سعادته بالبطولة منذ البداية وحتى اليوم الختامي لما وجده من الشباب المشارك في الدوري من حماس وجدية ومنافسة شريفة على الفوز بلقب البطولة مشيداََ بالمجهود المبذول في الدوري وخصوصا ختام البطولة موجهاََ الشكر لكل القائمين على التنظيم تلاه كلمة النائب عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة والذى أكد فيها إن الحزب حقق الغرض المطلوب من الدوري وهو احتواء الشباب وتوجيه أفكاره إلى الرياضة وخصوصاً كرة القدم لما تلقاه من شعبية كبيرة لدى الشارع المصري موجهاً تحياته لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الشباب والرياضة فى مصر.

ومن جانبه أشاد النائب وليد المليجى عضو مجلس الشيوخ بمجهود أمانة قسم إمبابة بقيادة سيد درويش فى تنظيم الدورى وخروجه بالشكل الذى يليلق بحزب مستقبل وطن .

وفى ختام اليوم تسلم فريق الملوك مبلغ ١٠ آلاف جنيه و ميداليات المركز الأول

وحصل فريق طابا على جائزة المركز الثانى مبلغ ٨ آلاف جنيه وميداليات المركز الثانى

كما حصل فريق نسور إمبابة على جائزة المركز الثالث وهى مبلغ خمس ألاف جنيه وميداليات المركز الثالث

كما حصل الاعب أحمد رجب على جائزة هداف الدوري برصيد 10 أهداف

والاعب حسن يوسف على جائزة أحسن لاعب

والاعب محمد صبرى على جائزة أحسن إخلاق

وحصل رجب محمود على جائزة أحسن حارس مرمي

كما تم تكريم الحكمان محمد سعيد شيكا و حسن عادل

كما قام سيد درويش أمين قسم إمبابة بإهداء درع تكريم من أمانة القسم إلى النائب عادل ناصر أمين عام محافظة الجيزة ودرع تكريم إلى النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب تسلمها عنه النائب عادل ناصر.

و قام إيهاب الخولى أمين العضوية بامانة قسم إمبابة بالنيابة عن أمناء الامانة بإهداء سيد درويش أمين القسم درع تكريم عن مجهوداته