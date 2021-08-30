/648003/تركي-الشيخ-يهنئ-ولي-العهد-السعودي-بعيد-ميلاده-ال٣٦-كاتب-التاريخ-وصانع-الحاضر-ور-اسم-المستقبل

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعيد ميلاده 36، والموافق 31 من اغسطس 1985.

دوت الخليج يرصد تهنئة تركي آل الشيخ لولي عهد السعودية

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ ، “في مثل هذا اليوم ٣١ اغسطس ولد سيدي حفظه الله كاتب التاريخ وصانع الحاضر وراسم المستقبل...هناك قله من يمرون على العالم فيغيروه وسيدي منهم...يارب حقق كل أمانيه لشعبه وبلده وأسعده وأدم له العز والتوفيق”.

ولاية العهد

ويعتبر منصب تولي العهد من أرفع المناصب بالمملكة العربية السعودية، ويكون هو من يخلف ملك المملكة بعد وفاته وتوليه مقاليد الحكم ،عقب الوفاة مباشرة وبعد المبايعة من الشعب السعودي والاسرة الحاكمة، ويتبعها مباشرة إعلان ولي العهد الجديد للمملكة، ويتولي ولي العهد إدارة شئون البلاد فى غياب الملك أو تواجده خارج البلاد، فضلا عن انته يكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء .

البيعة السعودية

ويصدر الملك مرسوما ملكيا يتيح لولي العهد ادارة شئون البلاد لحين عودة الملك، وتتغير صفته الملكية بعد القرار من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، إلى نائب خادم الحرمين الشريفين.

وتعد هيئة البيعة السعودية هي الجهة المسئولة عن اختيار ولي العهد بعد اجتماع اعضائها واختيار ولي عهد جديد، تم العمل بهذا النظام في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لأول مرة في البلاد.