/648013/طاقم-تحكيم-مالي-لمباراة-منتخب-مصر-وأنجولا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر وانجولا في الساعة التاسعة مساء الأربعاء المقبل في لقاء الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب الدفاع الجوي.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة في غياب العديد من العناصر في صفوف الفراعنة، والتي ياتي على رأسهم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ومحمد النني لاعبي خط وسط آرسنال.

قائمة منتخب لمباراتي أنجولا والجابون

وشملت القائمة: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي “أفشة” ومحمد صلاح ومحمد النني.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، حيث تنطلق المباراة الأولى بين مصر وأنجولا بالدفاع الجوى يوم 1 سبتمبر، بينما تقام المباراة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل بالجابون مع المنتخب الجابوني .

وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

شهد أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى أنجولا والجابون المقرر لهما سبتمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل انواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الشارع الرياضي ينتظر تأهل المنتخب وانتزاع مقعد التأهل لكأس العالم للمرة الثانية علي التوالي وإسعاد الجماهير المصرية العريضة ، قائلاً : كلنا خلفكم من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد والشعب المصري لتحقيق الحلم ، فأنتم ترمومتر سعادة المصريين ، ونشكر اللاعبين الذين شاركوا بالاوليمبياد علي بذلكم قصاري جهدكم ".