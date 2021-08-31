وزير الشباب والرياضة يشهد الإستعدادات النهائية لبطولة العالم للدراجات«صور»

/648014/وزير-الشباب-والرياضة-يشهد-الإستعدادات-النهائية-لبطولة-العالم-للدراجاتصور

شهد مساء اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ؛ البروفة النهائية لبطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار" المقررة خلال الفترة من 1-5 سبتمبر المقبل ، بحضور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات ، والإيطالي إنريكو ديلا كاسا رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات ، ولفيف من قيادات الوزارة والسادة أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد صبحي أن جميع مؤسسات الدولة تقف معا من أجل العمل على إنجاح البطولة، والخروج بالمظهر اللائق بإسم ومكانة مصر الدولية ، وأنه تم التنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية لتوفير جميع المتطلبات اللازمة .

مضمار استاد القاهرة

وقام الوزير بجولة في مضمار استاد القاهرة الدولي للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار .

وأشار أشرف صبحي إلي أن مضمار الدراجات باستاد القاهرة، المقرر له أن يستضيف فعاليات البطولة، هو أحدث مضمار سباق دراجات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط؛ إذ يتضمن أحدث النظم والتقنيات العصرية التي تتلاءم مع المعايير والمواصفات الدولية في هذا المجال، حيث يضم مباني: كبار الزوار، وخدمات المشاهدين، والمدرجات، ويعلو المبنى مظلة معدنية.

قدم أشرف صبحى التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والأعضاء على افتتاح الجراج والذى يضاف إلى رصيد البنية الأساسية المتوفرة بالنادى.

كلمة وزير الشباب والرياضة

وأشاد أشرف صبحى بالطفرة الإنشائية والتطويرية التى يشهدها النادي الأهلي فى عهد مجلس الإدارة الحالى، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، ودوره فى إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع فى مختلف الألعاب .

وقال صبحي : "جراج مدينة نصر مشروع إنشائي جديد يحدث على أرض الواقع يشمل توسعه وإبتكار وتطوير مع الحفاظ على الشكل العام يتواكب مع جهود الدولة في عمليات التطوير " .

أندية الدوري المصري

وأعرب أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لكافة الأندية والمؤسسات الرياضية في مزيد من البنية الأساسية التي تخدم الرياضة المصرية ويعود بالنفع علي المنتخبات الوطنية وظهور أبطال في كافة الألعاب الفردية والجماعية وذلك فى ضوء الرعاية والدعم الغير المسبوق الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها.