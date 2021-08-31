/648017/رونالد-وانجا-يتصدر-جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-الأردني

اختتمت منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الأردني للمحترفين، وشهدت فعاليات تلك الجولة تنافسية كبيرة حول صدارة جدول الترتيب، كما شهدت تنافسية كبيرة بين اللاعبين حول صدارة الهدافين.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الأردني:

رونالد وانجا: 11 هدف.

يزن النعيمات: 9 أهداف.

حمزة الدردور، وعلي علوان، ومحمد أبو زريق: 6 أهداف.

أحمد العرسان، وإبراهيم الجوابري، وحمزة الصيفي، ودوجلاس: 5 أهداف.

محمود زعترة، ومحمد عبد المطلب، وعبدالله العطار، ومحمد العكش: 4 أهداف.

رينيه فايلر

أكدت الصحف السعودية اقتراب رينيه فايلر من تولي القيادة الفنية لفريق ​النصر​ السعودي.

يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، مع نظيره فريق تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وفي حالة تعثر النصر سيقوم مجلس إداراة الفريق بإقالة البرازيلي مانو مينيز.

وأوضحت الصحف أن إداراة فريق النصر تملك موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق ليكون بديلاً عن مانو مينيز مدرب الفريق الحالي.

الشناوي

انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير الحارس الدولي محمد الشناوي مع النادي الأهلي.

وتواصل دوت الخليج مع مصدر مقرب من محمد الشناوي، لمعرفة موقف اللاعب من الأستمرار مع النادي الأهلي، أم أنه سيغادر في فترة الإنتقالات الحاليه.

أكد المصدر لتحيا مصر أن الشناوي قرر الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وتابع المصدر أن فريق النصر السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، وضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: “هناك عرض كبير مقدم من نادي النصر السعودي لضم محمد الشناوي، مما جعله يعيد ترتيب حساباته وقراراته من جديد”.

واستكمل: “الشناوي يفضل حاليا الإنتقال إلى نادي النصر السعودي بسبب العرض الضخم المقدم لضمه، ولكن اللاعب سيخبر إداراة الأهلي من اجل الوصول لإتفاق”.

وأتم: “ نادى النصر السعودى قدم عرض للشناوي براتب سنوى 5 مليون دولار، وهو ما جعله يفكر في الرحيل عن القلعه الحمراء، حتى ولو على سبيل الإعارة فقط”.

وفي السياق ذاته كشف أحمد حسام "ميدو"، أن عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلي، اقترب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.