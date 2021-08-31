/648022/أمن-الغربية-ينجح-في-تحرير-طفل-المحلة-المختطف-أمام-أسرته-فيديو

حققت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية نجاح كبير حيث قامت بتحرير الطفل زياد البحيري المختطف بالمحلة الكبرى وإعادته إلى أحضان أسرته، وسادت حالة من الفرحة بين أهل الطفل لسرعة انقاذ الطفل.

تحيا مصر وشهدت أحد محلات البقالة بالطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة بنطاق محافظة الغربية اختطاف طفل عمره 8 سنوات من قبل شخصين مجهولين استخدموا سيارة لارتكاب الجريمة، وفرا هاربين على حد وصف أسرته، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته. وأفاد شهود عيان بقيام ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء وفروا به على متن سيارة.

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