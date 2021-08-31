تفاصيل وفاة الطفلة رنا لاعبة الجودو أثناء آداء التمارين

كشف الدكتور محمد خميس المدير التنفيذي لنادي الحوار، تفاصيل وفاة الطفلة لاعبة الجودو بالنادي أثناء آداء التمارين.

قال خميس خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إن الطالبة رنا وائل حسين الغندور تلعب الجودو في النادي وهي من أبطال اللعبة، وتوفت بسبب توقف في عضلة القلب وليس كما يتداول البعض أن السبب ابتلاع اللسان، مشيرًا إلى أنه تم إجراء إنعاش رئوي لها ولكن باء بالفشل.

تابع أن الحادث استغرق 13 دقيقة تقريبًا في النادي وحدثت الواقعة حين تحدث المدرب مع اللاعبة بعد فترة الراحة وطلب منها الانضمام إلى اللعب وهي كانت جالسة وحين نهضت سقطت للأمام وعلى الفور تدخلت وحدة الإسعاف المجهزة، مشيرًا إلى أن الوحدة مجهزة بأجهزة أكسجين وإنعاش القلب بمسعفين معتمدين وذوي خبرة.

لفت خميس إلى أن الطفلة استعادت أنفاسها مرتين وتم نقلها إلى المستشفى ولكن بعد الوصول إلى المستشفى وهي قريبة من النادي بقرابة 500 متر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ولكن كان قضاء الله نافذ، مشددًا على أن النادي به سيارة إسعاف ووحدة إسعاف مجهزة وهو أمر واضح من جانب والد الطفلة الذي رأى أن النادي قام بدوره في محاولة إنقاذ رنا.

برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.