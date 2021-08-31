أمن الغربية ينجح فى تحرير الطفل زياد البحيرى المختطف بالمحلة

نجحت أجهزة الأمن بالغربية في تحرير الطفل زياد البحيري المختطف بالمحلة الكبرى وإعادته إلى أحضان أسرته، وسادت حالة من الفرحة بين أهل الطفل لسرعة انقاذ الطفل. كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من تحديد الجناه وتم مداهمتهم وتحرير الطفل. وسنوافيكم بالتفاصيل..

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