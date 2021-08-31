/648024/ابراهيم-سعيد-استمرار-المجاملات-في-قطاعات-الناشئين-سيؤدي-إلى-اختفاء-المواهب-في-مصر

يحل ابراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، ضيفاً في حلقة اليوم ببرنامج أوضة اللبس، الذي يقدم أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار.

وأكد ابراهيم سعيد،على وجود إهمال كبير في إداراة ملف قطاعات الناشئين في مصر.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات ابراهيم سعيد:

تصريحات ابراهيم سعيد

قال ابراهيم سعيد عبر برنامج “أوضة اللبس”: “انتشار الأكاديميات صعَّب من مهمة اكتشاف المواهب في الكرة المصرية”.

وتابع: “هناك عشوائية كبيرة في إدارة ملف قطاعات الناشئين بمصر، ومعظم المسؤولين لم يلعبوا كرة القدم من قبل، وبالتالي فهم لا يمتلكون القدر الكافي من فهم إداراة ذلك الملف”.

وأضاف: “اختفاء المواهب الكروية في الأندية الكبيرة بسبب أولوية قيد الأعضاء في قوائم فرق الناشئين”.

واستكمل: “هناك فوارق كبيرة بين جيلنا والجيل الحالي بالكرة المصرية علي كافة المستويات، وعلي الرغم من ذلك أصبح هناك نقص كبير في الموهبة بسبب عدم الاهتمام بقطاعات الناشئين في مصر”.

وأتم: “إذا استمرت المجاملات في قطاعات الناشئين، لن نجد لاعب مميز في مصر بعد 5 سنوات”.

ميدو

شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، هجوماً عنيفاً، على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تأجيل موعد قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي كان مقررا اجراؤها في العاشرة صباح الغد، لموعد يحدد فيما بعد.

وقال “ميدو” عبر برنامجه “أوضة اللبس” الذي يقدمه عبر قناة النهار: “اتحاد الكرة لم يجد مباريات يؤجلها، فقرر تأجيل قرعة الدوري لأول مرة في تاريخ مصر”.

وتابع: “اتحاد الكرة يحاول إجبار بعض الأندية للرضوخ لقرار إلغاء بطولة كأس مصر، لكن الزمالك وبيراميدز تحديدا "هيحاربوا" عشان الكأس يتلعب”.

وأضاف: “قرارات اتحاد الكرة اليوم تشير بشكل كبير لإلغاء بطولة الكأس”.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على الاعبين بشأن حداث الجولة الأخيرة للدوري، والتي جاءت على النحو التالي:

– غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

– إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

– إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

– إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.