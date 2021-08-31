/648023/سيف-زاهر-لا-يوجد-خلاف-بين-الأهلي-ومعلول-والتجديد-في-الفترة-القادمة

أكد الإعلامي سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب اون تايم"، بالتناوب مع أحمد شوبير، أن الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، سيجدد عقده مع المارد الاحمر في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف سيف زاهر في الأيام الماضية انتشرت العديد من الاخبار في مختلف المواقع، حول الخلاف الذي نشب بين إدارة الأهلي والدولي التونسي على معلول، والتي ذكر فيها ان الخلاف الذي نشب بين الأهلي ومعلول حول رغبة اللاعب في رفع قيمة عقده مع النايد، وأن النادي يرفض ذلك.

حقيقة الخلاف بين الأهلي وعلي معلول

وأنكر ذلك سيف في نهاية تقديمة للخلاف، وأكد ان الخلاف كان بين الاهلي ومعلول بالفعل ولكن بسبب مدة العقد وليس القيمة المالية له.

وأوضح أن علي معلول يريد عقد بثلاث مواسم دون رفع قيمة العقد، ومن جانب النادي الاهلي كان حول تقديم عرض لمدة موسيمين فقط وليس ثلاثة.

واختتم سيف زاهر حديثة عن عقد معلول، وقال: "خلاف النادي الأهلي وعلي معلول في الفترة الأخيرة حول العقد، تم الوصول لحل فيه، والذي جاء بعقد ثلاث مواسم دون رفع قيمة العقد، وسيتم التجديد في الفترة المقبلة.

عمرو السولية

قال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "السولية اتفق على كافة الأمور مع الأهلى وسيجدد عقده مع الفريق عقب الانتهاء من معسكر المنتخب الوطني، وتوصل إلى الاتفاق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى".

وأضاف: "عمرو الحديدي، وكيل السولية عقد جلسة مع أمير توفيق وأنهى كافة أمور تجديد عقد اللاعب وسيتم التوقيع بشكل رسمي عقب عودته من معسكر الفراعنة".

محمود الخطيب

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وقد أبدت هذه الشركة تعاوناً كبيرًا مع إدارة الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الأعضاء منذ سنوات طويلة.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع.