رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 academy.moiegypt.gov.eg كلية الشرطة وزارة الداخلية

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء مصر من قبل الآف الأشخاص الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام الدراسي 2021 / 2022 عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 وهذا عبر موقع أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، حيث تقدم الكثير من الأشخاص على اختبارات كلية الشرطة، وينتظرون نتائجها، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

كلية الشرطة وزارة الداخلية

وقد أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، وهذا للعام الدراسي 2021 / 2022، وهذا وفقا للشروط التي حددتها كلية الشرطة، وقد تحدثنا معكم بالتفصيل عن طريقة تقديم كلية الشرطة 2021، فتابعونا أعزائنا المتابعين.

ويحلم آلاف الطلاب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية، والتي تحدثنا عن تنسيق الكلية الحريبة 2021 لمن يريد أن يعرف، حيث تعتبر كلية الشرطة واحدة من أرقى الكليات في مصر، وتهيئ طلابها لخدمة الوطن والمواطنين في وزارة الداخلية بعد التخرج في مختلف القطاعات بها.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021

وقد تقدم آلاف الطلاب لاختبارات كلية الشرطة للالتحاق بأكاديمية الشرطة هذا العام، سواء من طلاب الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو خريجي الجامعات من أصحاب بكالريوس التربية الرياضية أو ليسانس حقوق والتخصصات الأخرى التي تحتاجها الوزارة.

ويخوض الطلاب المتقدمين العديد من الاختبارات ومنها اختبار القدرات والكشف الطبي والاختبار الرياضي وكشف الهيئة، والتي يجب على المتقدم أو المتقدمة اجتيازها بنجاح وهذا للالتحاق بالكلية.

وقد تقدم الطلاب في استمارة التقديم لكلية الشرطة لهذا العام عبر موقع اكاديمية الشرطة الالكتروني، وسيحتاج المتقدمين هذه الاستمارة عند التقديم عمليا والذهاب لخوض الاختبارات الخاصة بالكلية.

academy.moiegypt.gov.eg كلية الشرطة وزارة الداخلية

ويمكن للطلاب الذين أدوا اختبار القدرات بأكاديمية الشرطة معرفة نتائج الاختبارات الخاص بهم إلكترونيا بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الكلية لمعرفة النتائج، وكما يمكن أيضا للطلاب الذين لم يأدوا الاختبارات معرفة الموعد، وهذا كله عن طريق اتباع الخطوات التالية: