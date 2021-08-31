محافظ الأقصر يبحث مع رئيس هيئة مياه الشرب موقف المشروعات الجارى تنفيذها

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إيهاب أحمد خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وبرفقته المهندسة رقية حماد عربى رئيس الجهاز التنفيذى لمحافظة الأقصر لبحث المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.





وناقش الاجتماع موقف مشروعات الصرف الصحى الجارية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر بمركزى أرمنت وإسنا. واثنى المحافظ على الجهود المبذولة فى جميع مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر وطالب بضرورة تكثيف الجهود لنهو المشروعات فى الأوقات المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

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