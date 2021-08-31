فيديو - أحمد كريمة يكشف حكم خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن خانة الديانة فى البطاقات الشخصية والمحررات الرسمية للدولة هى عمل إجرائى إدارى، من الأعمال السيادية.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة "الأولى" بـ التليفزيون المصرى: "مفيش حلال أو حرام فى خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى، لأن هذا الأمر يدخل فى إطار المعاملات". وتابع: "خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى هى سلاح ذو حدين، وقد يُستخدم من بعض المتطرفين أو المتعصبين للتمييز الطائفى ما بين أولاد الوطن الواحد، والقاعدة العريضة من المصريين على وعى كامل بأنه لا فارق بين مسلم ومسيحى لأننا مصريين والدستور المصرى ينص على أن المواطنين سواء وهناك مساواة بينهم ولا فرق بينهم بسبب الدين أو المذهب". وأشار الدكتور أحمد كريمة أن خانة الديانة تعد ضرورية فى بطاقة الرقم القومى وخصوصا فى وجود أسماء مشتركة ما بين أبناء الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه.

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