فيديو - الحاج قرنى طالب ثانوية عامة يبلغ من العمر 74 سنة!

جدة - نرمين السيد - قال الطالب قرنى محمد شعبان، والذى يبلغ من العمر 74 عاما، وحصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام 2021، إن ظروف الحياة كانت سببا فى عزوفه عن التعليم خلال سنوات العمر الماضية.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، إنه حصل على مجموع 56% فى الثانوية العامة، لافتا إلى أنه سيختار كلية الحقوق لحبه فى تعلم الدستور والقانون. من جانبه، أثنى الإعلامى يوسف الحسينى على الحاج قرنى، مشيدا بإصراره على التعلم والمذاكرة حتى الحصول على شهادة الثانوية العامة وهو فى هذه السن الكبيرة، لافتا إلى أنه سيكون من أول المهنئين لـ الحاج قرنى بعد تخرجه من كلية الحقوق.

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