نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور 26 يوليو وشارع السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند الطريق الزراعى القادم من ميت حلف ومتجه لميت نما، كذلك الأمر بمحافظة الإسكندرية عند محطة سيدى جابر المتجهة لمحور أبو قير.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها دائرى المرج والخصوص وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب المتجه للبساتين والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند شارع السودان أمام مترو الجامعة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات عند مطلع كوبرى العروبة القادم من الفردوس بسبب وجود حادث تصادم، وأيضا عند كوبرى الحدائق المتجه لمدينة نصر والفنجرى، كذلك الأمر أعلى كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه للحلمية.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.