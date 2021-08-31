سفير الكويت بالقاهرة يشيد باهتمام الرئيس السيسى بالقطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة الضوابط والاشتراطات الصحية ضد فيروس كورونا للمسافرين بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، لتيسير حركة انتقال المواطنين بين البلدين.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت حرص مصر على توفير الجرعات التنشيطية للمسافرين إلى مختلف الدول ومنها دولة الكويت، موضحة أن الفئات ذات الأولوية للحصول على تلك الجرعات هم المسافرين لأغراض (العمل بالخارج، أو العلاج بالخارج، أو الدراسة بالخارج سواء تعليم جامعى أو ما بعد الجامعى).

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة أطْلعت الجانب الكويتى على الشهادات المعتمدة لمتلقى اللقاحات لأغراض السفر والتى يتم استخراجها من خلال مراكز اللقاحات التابعة لوزارة الصحة والسكان فقط، حيث أكدت الوزيرة أن تلك الشهادات مؤمنة ويتم ربطها بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع ‏(QR Code)، وفى حالة المسح الإلكترونى لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وموقفه من تلقى اللقاح، وهو ما يتماشى مع إجراءات وضوابط دولة الكويت لتيسير الانتقال بين البلدان، كما أكدت الوزيرة أهمية التضامن بين مصر والكويت فى مواجهة الجائحة لحماية جميع المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف "مجاهد" أن الاجتماع تطرق إلى تبادل المعلومات فيما يخص الوضع الوبائى لفيروس كورونا بمصر والكويت وإدارة الدولتين فى مواجهة الجائحة للاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين، حيث استعرضت الوزيرة تجربة مصر فى التصدى للفيروس والتى استطاعات تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المصريين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية واستمرار عجلة الاقتصاد والتنمية، مؤكدة الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الصحى فى مصر والعاملين به خاصة خلال مواجهة الجائحة.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة والتى انطلقت فى عام 2018 تحت شعار "100 مليون صحة" ساهمت بشكل كبير فى خفض معدلات الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث استهدفت تلك المبادرات جميع فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية، وقدمت خدمات الفحص والعلاج بالمجان لملايين المواطنين بمختلف التخصصات الطبية.

وقال إن الوزيرة لفتت إلى موقف مصر من توفير لقاحات فيروس كورونا من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الشركات والجهات المصنعة للقاحات، بجانب الإنتاج القومى للقاح (سينوفاك- فاكسيرا)، مشيرة فى هذا الصدد إلى تطعيم 350 ألف مواطن لأغراض السفر خلال الأسبوعين الماضيين، كما تم السماح بتطعيم المسافرين الأقل من 18 عامًا لأغراض الدراسة أو العلاج بالخارج، لتسهيل تلقى العلاج وتعزيز إتاحة فرص التعلم.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة أكدت حرص الدولة على تكثيف عملية تطعيم المواطنين والعاملين بالدواوين والمصالح الحكومية وكذلك العاملين بالمدارس وطلاب الجامعات لتحقيق أكبر فرص حماية لأفراد المجتمع من الإصابة بالفيروس.

ومن جانبه، أكد السفير الكويتى لدى القاهرة حرص بلاده على تيسير إجراءات الانتقال الآمن بين مصر والكويت بما يخدم الصالح العام لمواطنى الدولتين، مؤكدًا أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان المصرية تتوافق مع الاشتراطات والضوابط الصحية بدولة الكويت مما يساهم فى تعزيز تبادل الرحلات الجوية بين مصر ودولة الكويت اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المجال الصحى.

وأشاد السفير الكويتى لدى القاهرة بتجربة مصر فى مواجهة الفيروس وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس منذ بداية الأزمة، كما أشاد بالاهتمام الكبير الذى أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصحى والتغلب على أى تحديات قد تواجهه، معربًا عن سعادته بما اطلع عليه من رؤية الدولة المصرية فى تنفيذ الخطط الصحية لاسيما مبادرات الصحة العامة والقضاء على العديد من الأمراض المزمنة.

كما أشاد بجهود مصر فى دعم ومساندة مختلف الدول العربية والإفريقية الشقيقة وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الصديقة فى مواجهة الجائحة، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب الدكتورة هالة زايد وحرصها على زيارة العديد من تلك الدول ميدانيًا لتقديم سبل الدعم لهم فى التصدى للجائحة.