أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يبدأ تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكترونى الموحد فى تمام الساعة الخامسة عصرًا، وينتهى يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل عند الساعة 5 عصرًا، فيما تُعلن نتيجة التوزيع يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر فى الساعة 12 ظهرًا.

القاهرة

تنتهى إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى من تلقى مشاركات الدورة الـ"14" من المهرجان، المزمع إقامتها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

القاهرة

تُسَيِّر شركة "مصر للطيران" 74 رحلة جوية؛ لنقل 9 آلاف و551 راكبًا إلى وجهات مختلفة.

القاهرة

يُعقد، مساءً، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أمام نظيره الأنجولى، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

فيينا

يبحث المؤتمر السنوى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى تطورات الأوضاع الأمنية فى دول المنطقة، وتستمر أعماله لمدة يومين.