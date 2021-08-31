/648028/بارالمبياد-طوكيو-منتخب-الطائرة-جلوس-يخسر-أمام-روسيا

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس من منتخب روسيا بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء، في دور المجموعات، بدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والمقامة حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة المنتخب

وتضم قائمة منتخب الطائرة جلوس 12 لاعباً هم: هشام الشويخ وعبدالنبي عبداللطيف وحسام مسعود وأحمد عبدالجليل ومحمد أبو اليزيد ومحمد سعد وأحمد خميس وأشرف زغلول وصلاح عطا ومطاوع أبو الخير وأحمد عبدالفتاح والسيد موسى.

تاريخ منتخب الطائرة جلوس في البارالمبياد

وكان قد حقق منتخب الطائرة جلوس ميداليتان برونزيتين في دورة الألعاب البارالمبية أثينا 2004، وري دي جانيرو 2016.

ويعد منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، من أقوى وأشرس المنتخبات المتواجدة في منافسات بارالمبياد طوكيو 2020.

ويسعى فراعنة الطائرة جلوس للتتويج بالميدالية الذهبية في تلك النسخة من البارالمبياد، خاصة انهم تمكنوا من حصد الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016.

ويفتتح منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، مشواره بطوكيو يوم الجمعة المقبل، ويلتقي مع نظيره البوسني، وسط آمال كبيرة معلقة على الفريق لتحقيق الميدالية الثالثة للمنتخب في هذه اللعبة بدورات الألعاب البارالمبية.

شارك فراعنة كرة الطائرة جلوس 7 مرات في دورات الألعاب البارالمبية، وكانت أول نسخه يشارك فيها المنتخب المصر في بارالمبياد سول 1988، بينما كانت أخر نسخة في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016.

حصل منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس على الميدالية البرونزية، في دورة الألعاب البارالمبية، التي اقيمت في العاصمة البرازيلية ري د ججاميرو عان 2016.

حيث تمكن الفراعنة من التغلب على صاحب الأرض والجمهور منتخب البرازيل، وحقق الفوز عليهم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتتوج منتخبنا فراعنة كرة الطائرة جلوس، بـ كأس البطولة العربية، والتي أقيمت بالقاهرة، خلال الفترة من 23، وحتى 26 من شهر فبراير للعام الماضي، وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب العراق بنتيجة 3-0 .

وشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وشاركت مصر في 11 دورة بارالمبية سابقة، وحصدت خلالهم 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة