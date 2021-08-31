/648029/في-ذكرى-رحيله--رحلة-أرقام-قياسية-لمحمد-عبد-الوهاب-لاعب-الأهلي

يحل اليوم الثلاثاء،31 أغسطس 2006، حيث في مثل ذلك الوقت غادر عن عالمنا محمد عبد الوهاب، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر.

ويستعرض دوت الخليج مسيرة الراحل:

-محمد محمد عبدالوهاب، ولد 1 أكتوبر 1983.

-بدأ مشواره الكروي وهو في الرابعة عشر من عمره بمركز شباب سنورس، ثم رشحه مدربه للذهاب إلى اختبار البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر في التدريب مع فرق الناشئين بالزمالك لمدة 4 أشهر، ولكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك نظراً لكونه “أهلاوي متعصب" فانتقل لمركز شباب الألومنيوم.

-وتألق في صفوف "الألومنيوم"، وكان تألقه سبباً في اختيار حسن شحاته المدير الفني لمنتخب الشباب عام 2003، للمشاركة مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب في بوركينافاسو.

-تألقه مع المنتخب، وأحرز هدف حاسم في شباك أصحاب الأرض في مباراة الدور قبل النهائي.

وعقب تألق "عبدالوهاب" في كأس العالم، حرص النادي الأهلي علي استعارته لمدة موسمين من الظفرة، ولكنه لم يشارك طوال الموسم الأول مع الفريق في شوط واحد أمام "أسمنت أسيوط" وتم استبداله بعد فترة قصيرة من المباراة.

بطولات عبد الوهاب مع الأهلي

-درع الدوري موسمي 2004-2005 و 2005-2006.

-كأس السوبر المحلي في افتتاح موسمي 2005-2006 و 2006-2007.

-كأس مصر موسم 2005-2006.

-كأس دوري أبطال أفريقيا عام 2005.

-كأس السوبر الأفريقي عام 2006.

أرقام عبد الوهاب مع الاهلي

والراحل شارك مع الأهلي في 26 مباراة للدوري منها 8 مباريات موسم 2004-2005 و 18 مباراة موسم 2005-2006 فاز الأهلي في 25 مباراة منها وتعادل في واحدة أمام الزمالك يوم 4 مارس 2006 .

وسجل عبد الوهاب 3 أهداف مع الأهلي أولها في مرمى الكروم في الإسكندرية يوم 18 فبراير 2006 وفاز الأهلي 3-صفر والثاني في مرمى إنبي يوم 9 مارس 2006 والثالث في مرمى الإسماعيلي يوم 22 مايو 2006 بالإسماعيلية وفاز الأهلي 4-صفر.

وفي كأس مصر ساهم محمد عبد الوهاب في فوز الأهلي بالكأس موسم 2005-2006 وسجل هدفين الأول في مرمى إسمنت السويس في دور الـ 8 وفاز الأهلي 3-صفر والثاني في مرمى حرس الحدود في دور الـ 4 وفاز الأهلي 1-صفر وشارك محمد عبد الوهاب في جميع مباريات البطولة الخمس.

وفي دوري أبطال أفريقيا شارك محمد عبد الوهاب في 9 مباريات وسجل هدفاً في مرمى توسكر الكيني في إياب دور الـ 32 بالقاهرة عام 2006 وفاز الأهلي 3-صفر كما شارك في مباراة السوبر الأفريقية التي فاز بها الأهلي في نفس العام.