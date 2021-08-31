عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظة الإسكندرية بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث

- حوار مفتوح مع المزارعين حول سُبل تطبيق بنود بروتوكول تأهيل المساقى والرى الحديث

- عبد العاطى : نهدف لتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية

فى إطار توجيهات الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بشأن تأهيل المساقي والتحول للري الحديث .. تم عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظة الإسكندرية بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة وممثلي البنوك الوطنية (الأهلي والزراعي) بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الى الري الحديث بحضور المهندس/ محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه ، و اللواء/ أشرف بهجت رئيس حي العامرية نائباً عن السيد محافظ الاسكندرية ، والمهندس/ ابراهيم عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية ، والدكتور/ مؤمن الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي ، والدكتورة/ تريزة سعد عطا لله مدير الادارة العامة للإرشاد الزراعي نائباً عن وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ، والسادة المحاسبين/ ممثلي البنكين الزراعي والأهلي المصري ، والسادة مدير عام التوجيه المائي ، ومديرو عموم ري النصر والنوبارية ، ومديرو عموم المراقبات الزراعية والتعاون الزراعي واستصلاح الاراضي ، والسادة رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية ، ورؤساء مجالس إدارات روابط مستخدمي المياه ، ومديري هندسات الري.

وقد تم خلال المؤتمر عرض القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بين وزارتى الرى والزراعة وآليات تفعيله ، كما تم اجراء حوار مفتوح مع الحضور حول بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي ، حيث تم الإجابة على جميع إستفسارات المزارعين حول سُبل تطبيق بنود البروتوكول لتنفيذ نظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بأراضيهم.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن البروتوكول الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي يهدف لتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية ، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية من خلال توفير سبل وآليات التحول من إستخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة ، وبناءً على ما توفره الدولة من دعم فنى ومالى تحت مظلة التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية ، حيث يتم توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها ، وتوفير تكاليف التحول لإستخدام شبكات الري الحديث ، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي ، والتحول للري الحديث.