/648031/فرج-عامر-سموحة-يستغيث-بهاني-ابوريدة-لعودة-الحق-لة-والمشاركة-في-الكونفدرالية

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة، بتدخل هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري، السابق، وعضو للجنة التنفيذيه للفيفة حالياً، بمشاركة الفريق السكندري في البطولة الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”سموحة يستغيث بالمهندس هاني ابوريدة ، مهندس الكرة الافريقية والعالميةً لعودة الحق لة والمشاركة في الكونفدرالية”.

واعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

وأعلن نادي سموحة انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق بشكل نهائي إلى النادي الأهلي.

ونشر الصفحة الرسمية لفريق سموحة، على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة لحسام حسن، معلقا عليها "هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الاهلي، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك شكرا حسام حسن".

يلتقي النادي الأهلي مع فريق أسوان، في تمام الساعة التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

ترتيب هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 20 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 15

مصطفى فتحي سموحة 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10