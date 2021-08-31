/648032/فرج-عامر-يكشف-كواليس-أنتقال-حسام-حسن-إلي-الأهلي-تفاصيل

تحدث فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن كواليس انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري إلى النادى الأهلى خلال الميركاتو الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رئيس سموحة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، على إذاعة الشباب والرياضة: "حصلنا على أحمد بيكهام لمدة موسم وفهد جمعة لموسمين إلى جانب لاعب أخر يتم الاتفاق عليه خلال الفترة الحالية وسيتم حسم الأمر مع الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامي".

وتابع: "محمد عبدالمنعم وأحمد عبدالقادر عادوا إلى الأهلى ولم نستطيع استمرارهما مع الفريق بسبب ارتفاع الراتب السنوي لهما".

وأضاف: "هناك حالة من الغموض تسيطر على الموسم الكروي الجديد وهذا يشكل أمرخطير على الكرة المصرية ويؤدى إلى تراجعها بشكل كبير، ونتمنى أن يكون هناك قرارات فى صالح الأندية". وأضاف: "طلبنا استكمال بطولة كأس مصر ورفضنا إلغائها، وأفضل شييء هو أن أى مسابقة تبدأ يتم استكمالها حتى النهاية".

كما أشار رئيس نادى سموحة، أن اتحاد الكرة ناقش الأندية في كافة الأمور خلال الاجتماع الذى تم عقده منذ يومين ، لكنهم هم من يتخذون القرارات بشكل نهائى.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”سموحة يستغيث بالمهندس هاني ابوريدة ، مهندس الكرة الافريقية والعالميةً لعودة الحق لة والمشاركة في الكونفدرالية”.

اعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

وأعلن نادي سموحة انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق بشكل نهائي إلى النادي الأهلي.

ونشر الصفحة الرسمية لفريق سموحة، على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة لحسام حسن، معلقا عليها "هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الاهلي، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك شكرا حسام حسن".

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يلتقي النادي الأهلي مع فريق أسوان، في تمام الساعة التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.