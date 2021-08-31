حار على القاهرة والدلتا..والعظمي 37 درجة

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لشمال الصعيد، شديد الحرارة على وسط و جنوب الصعيد، والطقس معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر.

دوت الخليج يرصد اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس اليوم ويتسبب ارتفاع الرطوبة على شمال البلاد مرورا إلى وسط الصعيد وسواحل البحر الأحمر إلى مزيد من الشعور بحرارة الأجواء. متوقع ان يكون هناك أجواء مشمسة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة على أجزاء من السواحل الشمالية والدلتا، كما تظهر بعض السحب المتوسطة على مناطق من جنوب شرق الجمهورية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 37/25 الإسكندرية 32/25 مرسى مطروح 31/25 السلوم 31/25 دمياط 32/25 بورسعيد 31/27 العريش 31/26 الزقازيق 37/24 طنطا 37/24 شبين الكوم 37/23 بنها 37/24 المنصورة 36/24 كفر الشيخ 36/24 دمنهور 36/23 المحلة الكبرى 36/23 العاشر من رمضان 36/24 الإسماعيلية 35/24 السويس 34/26 الفيوم 37/23 بنى سويف 37/24 المنيا 37/24 أسيوط 38/25 سوهاج 39/26 قنا 44/29 الأقصر 43/29 أسوان 44/30 رأس سدر 35/25 شرم الشيخ 37/30 سانت كاترين 35/22 الغردقة 35/28 مرسى علم 38/31 شلاتين 40/31 أبو رماد 37/32 حلايب 38/33 رأس حدربة 39/33

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