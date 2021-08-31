معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - تواصل معامل تنسيق جامعة القاهرة، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى، لليوم الثانى، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الثانية للعام الدراسى الجديد 2021-2022 وذلك بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة فى العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، وتضم 320 جهاز حاسب آلى حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، ويتواجد بالمعامل موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل فى رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أى مشكلة قد تطرأ سواء فى أجهزة الحاسب الآلى أو الإنترنت.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه مبكرًا بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، فى استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل.

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