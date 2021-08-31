مصر للطيران تنظم اليوم 74 رحلة جوية لنقل 9500 راكب

تنظم شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، ٧٤ رحلة جوية بمعدل ٥٩ رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، عمَان، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، أثينا، الدوحة، لارناكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، برلين، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و١٢ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٩٥٥١ راكبا.

ونظمت مصر للطيران أمس الاثنين، ٧٢ رحلة جوية بمعدل ٥٤ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، عمَان، دبي، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، و١٥ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٩٧٦٨ راكبا.

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لدخول القادمين من الخارج وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا.

في بعض الأحيان توجد حالات إيجابية بين المسافرين على متن الطائرة مصابة بفيروس كورونا الجديد، ووفقا لإجراءات الجديدة التي تطبقها المطارات المصرية فإنه هناك مجموعة من الإجراءات المتبعة مع الحالات إيجابية كورونا.

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة وجود مسافر مصاب بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه:

فيما يخص القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة او غير مباشرة خلال الـ 14 يوما السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

يتم إجراء تحليل «ID Now Covid-19» وفي حال إيجابية النتيجة للاختبار، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

وفيما يخص الركاب القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوما السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة «جهة الإصدار» بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

وتابعت، أنه يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين «فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك» أو مرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.

تواصل مصر للطيران إجراءات التعقيم والتطهير على متن الرحلات الجوية للشركة، وذلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا الوبائية وفقًا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة).

وأوضحت مصر للطيران، أنه تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، فضلًا عن توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.