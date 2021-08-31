صور.. تعليم الإسكندرية يحصد 7 مراكز فى مسابقات التربية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - حققت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، 7 مراكز على مستوى الجمهورية فى التصفية القمية لمسابقات التربية الاجتماعية فى مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسى 2020 / 2021.





وبحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم الثلاثاء، حصلت إيمان عبد القادر على المركز الخامس جمهورى فى مسابقة الرائد المثالى للمرحلة الابتدائية، وعمرو محمد المركز العاشر للمرحلة الإعدادية وعزة عرفة المركز الخامس للمرحلة الثانوية.

وفى مسابقة الرائد العام المثالى، حصل محمد عبد المنعم على المركز الثامن جمهورى للمرحلة الثانوية، ومحسن محمد على المركز التاسع جمهورى للمرحلة الإعدادية، بينما حصدت إيمان أحمد المركز الثامن جمهورى للمرحلة الابتدائية، وأيمن عبد العزيز المركز التاسع للمرحلة الإعدادية، فى التصفية القمية لمسابقة الأخصائى الاجتماعى مسؤول الاتحادات الطلابية المثالى.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الشؤون التنفيذية و التوجيه العام للتربية الاجتماعية على فوزهم فى المسابقة، وأكّد وكيل الوزارة، على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز أفضل والاستمرار على منصات التتويج، مشيرًا إلى تصدر الإسكندرية المشهد هذا العام فى تفوق أبنائها دراسيًّـا على جميع الأصعدة.