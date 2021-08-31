االحكومه تنفى شائعة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، مُشددةً على أن كافة مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المرخصة هي مراكز متخصصة وتستوفي كافة الاشتراطات الطبية، وتخضع للمراقبة والإشراف من قبل المجلس القومي للصحة النفسية التابع للوزارة، وتقوم بتقديم الخدمات العلاجية من قبل فرق طبية مؤهلة على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الإدمان، مع تقديم المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، مُناشدةً المواطنين عدم التعامل مع أي منشآت وهمية أو غير مرخصة والتي قد تمثل خطورة على أرواحهم.

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