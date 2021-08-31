/648041/المدير-الفني-لمصر-المقاصة-يوجه-رسالة-لـ-شيكابالا-بعد-الأزمة-الأخيرة

أكد محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه يجب على محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، التحلي بالهدوء وراء الأزمات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الجليل فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "مشهد مراسم تتوج الزمالك ببطولة الدوري في قمة السوء، وهذا لا يحدث على الإطلاق فى جميع دوريات العالم، وكان يجب دخول زوجات اللاعبين بشكل جيد".

وتابع: "كنت اتمني معاملة شيكابالا بشكل أفضل من ذلك، وقرر إيقافة لمدة 8 شهور مبالغ فيها ".

وأختتم:” اطالب شيكابالا بالهدوء وعدم تسبب الازمات فهو قائد نادي الزمالك”.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.