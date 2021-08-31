اجتماع في الزمالك اليوم لحسم مصير«أوباما».. تفاصيل

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أكد مصدر خاص داخل نادي الزمالك أن إدارة نادي الزمالك قررت تجتمع اليوم بلاعب الفريق يوسف أوباما لحسم مصيره مع الفريق سواء الإستمرار أو الرحيل في ظل تلقيه عدد من العروض للرحيل هذا الصيف.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وكشف المصدر أن نادي الحزم السعودي رفع عرضه لاستعارة “أوباما” لمدة موسم، إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت العرض رسميا أمس، نظرا لحاجة الفريق إلى وجود اللاعب فى الموسم المقبل.

وكان أوباما قد أبلغ إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب برغبته في الإحتراف وهذا ماوعدته به اللجنة سابقاً إذا وصل عرض مناسب للنادي .

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وقام كارتيرون بمنح أوباما، بعض النصائح والتعليمات الفنية لتنفيذها خلال مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وقام المدير الفني للزمالك، بمناقشة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرنادو مدرب الأحمال في برنامج الفريق خلال مران اليوم، وتحديد بعض الأفكار الخططية المراد تنفيذها.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قيمة المشاركة في الدوري موسم 2021 / 2022

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.